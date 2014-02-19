Женская сборная Норвегии выиграла командный спринт на Играх в лыжных гонках
14:05, 19 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершился женский командный турнир в спринте в лыжных гонках на Играх, где олимпийским чемпионом стала команда Норвегии.
Марит Бьорген / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой дисциплине спортсменки соревновались по системе плей-офф в два круга – полуфиналы и финал.
Сборная Норвегии, в составе Игвильд Эстберг и Марит Бьорген, выиграла с явным преимуществом над остальными конкурентками, показав результат 16 минут 04,05 секунды. Второе место на счету сборной Финляндии, с отставанием от чемпионок в 9,09 секунды, третье – у Швеции - 19,77 секунд отставания.
Напомним, что сборная Украины отказалась от участия в соревнованиях. Позднее, в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины пояснили отказ травмой Катерины Сердюк.
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