Женская сборная Норвегии выиграла командный спринт на Играх в лыжных гонках

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой дисциплине спортсменки соревновались по системе плей-офф в два круга – полуфиналы и финал.

Сборная Норвегии, в составе Игвильд Эстберг и Марит Бьорген, выиграла с явным преимуществом над остальными конкурентками, показав результат 16 минут 04,05 секунды. Второе место на счету сборной Финляндии, с отставанием от чемпионок в 9,09 секунды, третье – у Швеции - 19,77 секунд отставания.

Напомним, что сборная Украины отказалась от участия в соревнованиях. Позднее, в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины пояснили отказ травмой Катерины Сердюк.