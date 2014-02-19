Украинские лыжницы не вышли на старт в командном спринте Игр по неизвестными причинам
12:00, 19 февраля 2014Спорт
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Команда украинских лыжниц в составе Марина Лисогор и Катерина Сердюк не вышли на старт полуфинала спринтерских соревнований Олимпиады.
Сочи / Фото : REUTERS
Как сообщает корреспондент УНИАН, официально причина отказа названа не была.
Обе спортсменки находятся в хорошей форме, травм нет.
В ближайшее время должно быть сделано официальное заявление по поводу отказа команды выходить на старт соревнований.
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