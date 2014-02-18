Норвежец Свендсен стал чемпионом Игр в биатлонном масс-старте

Как сообщает корреспондент УНИАН, гонка масс-старт проходит на дистанции 15 км. с 4 огневыми рубежами.

Свендсен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах, что и стало главным залогом успеха норвежца. На финише он боролся за первое место с двукратным чемпионом сочинских Игр французом Мартеном Фуркадом и имел преимущество за счет того, что Фуркад один раз промахнулся при стрельбе и потратил силы на штрафной круг.

В итоге, Свендсен показал результат 42 минуты 29,1 секунды. У финишировавшего вторым Фуркада то же время, но фотофиниш определил преимущество норвежца в «полботинка». Третье место на счету чеха Ондржея Моравеца, который отстал от победителя на 13,8 секунды.

Представителей сборной Украины в этой гонке не было.