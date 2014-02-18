Француз Вольтье стал чемпионом Игр в сноуборде

Как сообщает корреспондент УНИАН, соревнования в этой дисциплине проходили в четыре этапа плей-офф –1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Стоит отметить, что соревнования в Красной Поляне проходили в условиях спустившегося вновь тумана и мелкого дождя. Но переносить старты, как это было накануне, организаторы уже не стали.

Автором главной сенсации соревнований стал россиянин Николай Олюнин. Спортсмен, который ранее не добивался значимых успехов на международной арене, в Сочи уверенно выиграл все три предварительных заезда, а в финале до конца вел борьбу с будущим чемпионом из Франции.

В итоге, Вольтье финишировал первым (в этой дисциплине время не фиксируется), Олюнин – вторым, а третьим пересек финишный створ американец Алекс Дейболд.

Представителей Украины в этом виде программы не было.