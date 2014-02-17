Сборная Германии упрочила лидерство в общекомандном зачете по итогам десяти дней Игр

Как сообщает корреспондент УНИАН, теперь на счету немцев восемь золотых наград.

В заключительном виде программы понедельника, мужских командных прыжках с трамплина, немецкая четверка наиболее ровно и грамотно исполнила свои прыжки, завоевав первое место.

Таким образом, на счету Германии 8 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые награды. Далее идут сборные России (5-7-6), Нидерландов (5-5-7), США (5-4-9), Норвегии (5-3-7), Швейцарии (5-2-1) и Беларуси (5-0-1).

У сборных Канады и Польши по 4 золотые награды, а замыкает 10-ку лучших Китай, на счету спортсменов которого 3 золота.

Всего золотые награды на счету сборных 19 стран.

По общему числу наград лидируют сборные России и США – по 18. На одну медаль меньше у сборной Нидерландов.

Сборная Украины по-прежнему имеет в активе одну бронзовую награду. Команда замыкает список медалистов, деля 25-26 места с олимпийцами Казахстана.