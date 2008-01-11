Михайличенко поставил себе планку

Новый главный тренер Национальной сборной команды Украины по футболу Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО считает, что главной задачей Национальной сборной является выход в финальную часть Чемпионата мира 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Исполнительного комитета и Президиума Федерации футбола Украины.

«Самая главная задача для сборной команды – это выход в финальную стадию Чемпионата мира 2010 года», - сказал А.МИХАЙЛИЧЕНКО. Он добавил, что главным приоритетом его работы будет создание команды, которая в состоянии выполнять поставленную задачу.

А.МИХАЙЛИЧЕНКО отметил, что три с половиной года проработал тренером молодежной сборной Украины по футболу и хорошо знает потенциал молодых футболистов. При этом он подчеркнул, что искусственно омолаживать национальную сборную будет нецелесообразно, и каждый игрок молодежной сборной должен заслужить это право.

Кроме того, он отметил важность сотрудничества с клубными тренерами, которые могут предоставить данные о психологической готовности футболиста.

А.МИХАЙЛИЧЕНКО подчеркнул, что игрок национальной сборной должен обладать мастерством и характером, но не менее важно духовность, ответственность и патриотизм.

«Я уверен в потенциале нашего футбола и возможности выполнять поставленные задачи», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, Исполком Федерации футбола Украины назначил А.МИХАЙЛИЧЕНКО главным тренером Национальной сборной команды Украины по футболу.