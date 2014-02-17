В понедельник в Сочи будет разыграно 7 комплектов медалей

Как сообщает корреспондент УНИАН, в двух из этих видов программы участвуют представители сборной Украины и в обоих имеют шансы на завоевание медалей.

Сегодня будут разыграны две награды в биатлоне (вчерашний мужской масс-старт перенесли из-за густого тумана). И если в мужской гонке в дисциплине масс-старт представителей Украины нет, то в женской гонке выступят сразу четыре украинки – Вита и Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная и Юлия Джима. Пока высокие места на Играх занимали только сестры Семеренко, а Вита и вовсе завоевала единственную на данный момент медаль Украины в Сочи. В то же время Пидгрушная и Джима находятся на вторых ролях. Но, в гонке с общим стартом может произойти любой сюрприз и надеяться можно на хорошее выступление каждой из гонщиц.

А в соревнованиях по фристайлу в акробатике среди мужчин выступят Александр Абраменко и Николай Пуздерко. Оба скромно выступают на международной арене, но перед стартом Игр украинские чиновники упорно называли фристайлистов наравне с биатлонистами претендентами на медали Игр в Сочи.

Кроме того, сегодня состоятся соревнования в бобслее (экипажи-двойки), прыжках на лыжах с трамплина (командные соревнования), сноуборде (мужской кросс) и фигурном катании (танцевальные дуэты). Украинцы теоретически могли бы выступить в фигурном катании, но накануне, в короткой программе, Шивон Хиккин-Кеннеди и Дмитрий Дунь заняли последнее 24-е место в таблице, получив за свой короткий танец от судей 41,9 балла и не попав в финал.