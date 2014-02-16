В воскресенье в Сочи будет разыграно 5 комплектов наград

Как сообщает корреспондент УНИАН сегодня в Сочи будут разыграны награды в пяти видах программы, где лишь в одном из них примет участие представитель сборной Украины. Надежды на медали у нашей команды сугубо теоретические.

В 8 утра по киевскому времени первыми разыграют награды горнолыжники в дисциплине супер-гигант. Здесь Украину представляет Дмитрий Мыцак, который стартует во второй группе под 62-м номером из 63-х участников. Основные претенденты на награды стартуют в начале списка. Если Мыцак попадет в 50 лучших спортсменов, это уже будет успех.

Далее, медаль в сноуборде разыграют женщины-спортсменки специализирующиеся в дисциплине ски-кросс. В лыжных гонках состоится мужская эстафета 4х10 км., в конькобежном спорте женщины определят сильнейшую на дистанции 1500 м., а в биатлоне состоится мужской масс-старт. Ни в одном из этих видов программы спортсмены сборной Украины не заявлены. Исключение может составить биатлон, где первым запасным (под 31-м номером) заявлен Сергей Семенов. Если кто-либо из 30-ки сильнейших биатлонистов по итогам предыдущих гонок Олимпиады откажется от участия в масс-старте, то Семенов сможет выйти на дистанцию.

Кроме того, продолжается мужской хоккейный турнир, где состоятся матчи Австрия - Норвегия, Россия - Словакия, Словения -США и суперматч дня Канада - Финляндия.