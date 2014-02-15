В Донецке сегодня побит 20-летний мировой рекорд Сергея Бубки

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АФП.

В субботу на соревнованиях в Донецке француз показал результат 6,16 метра.

Бубка 21 год назад, в феврале 1993 года взял планку на высоте 6,15 метра.

Теперь достижение Лавиллени должно быть ратифицировано Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Бубке по-прежнему принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом на открытых аренах (6,14 метра), который держится с июля 1994 года.