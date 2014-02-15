В Донецке сегодня побит 20-летний мировой рекорд Сергея Бубки
19:59, 15 февраля 2014Спорт
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Французский прыгун с шестом Рено Лавиллени побил мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении, принадлежавший Сергею Бубке
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АФП.
В субботу на соревнованиях в Донецке француз показал результат 6,16 метра.
Бубка 21 год назад, в феврале 1993 года взял планку на высоте 6,15 метра.
Теперь достижение Лавиллени должно быть ратифицировано Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).
Бубке по-прежнему принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом на открытых аренах (6,14 метра), который держится с июля 1994 года.
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