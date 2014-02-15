Сборная США выиграла по буллитам у России в матче хоккейного турнира
В Сочи завершился центральный матч дня хоккейного турнира, в котором сборная США выиграла в серии буллитов у команды России в потрясающем по накалу страстей и красоте матче в присутствии президента России Владимира Путина.
Как сообщает корреспондент УНИАН, судьба матча решилась после восьми выполненных буллитов с обеих сторон.
Игра проходила в упорной борьбе, и поначалу преимущество было у россиян. Счет в матче точным броском открыл Павел Дацюк. Тем не менее американцы не только отыгрались, но и вышли вперед. В концовке третьего периода Дацюк сравнял счет, а затем красивый и точный кистевой бросок удался Федору Тютину, но судья не засчитал гол из-за того, что ворота американцев были сдвинуты.
В овертайме обе команды были близки к успеху, но 5-минутка так и закончилась вничью. А затем последовала фантастическая серия буллитов, где обе команды исполнили по 8 бросков. Героями могли стать, как россияне Илья Ковальчук и забросивший две шайбы в основное время Дацюк, так и американец Пи Джей Оши. Забивали в буллитной серии все трое. В итоге, повезло американцу, который сумел нанести решающий бросок при равном счете. Общий счет матча – 3:2.
Таким образом, после двух игр в группе у американцев 5 очков, россиян – 4, сборной Словении – 3 и Словакии – 0.
Напомним, что по регламенту турнира победитель группы автоматически выходит в четвертьфинал, в то время как команде занявшей второе место, скорее всего, предстоит провести «лишний» матч в 1/8 финала.