Китаянка Чжоу выиграла финал в шорт-треке на дистанции 1500 метров
14:23, 15 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершились соревнования в шорт-треке на дистанции 1500 метров среди женщин, где победу одержала китаянка Ян Чжоу.
Ян Чжоу / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, в решающем забеге на этой дистанции участвовали семь спортсменок.
Уже в начале дистанции количество претенденток на медали существенно сократились после того, как в завал попали три спортсменки.
В итоге, Чжоу показала результат 2 мин, 29, 14 сек. Кореянка Сук Хи Шим финишировала второй, итальянка Арианна Фонтана – третьей.
Представителей Украины в этом виде программы не было.
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