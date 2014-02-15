Китаянка Чжоу выиграла финал в шорт-треке на дистанции 1500 метров

14:23, 15 февраля 2014
Спорт
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В Сочи завершились соревнования в шорт-треке на дистанции 1500 метров среди женщин, где победу одержала китаянка Ян Чжоу.

Ян Чжоу / Reuters

Как сообщает корреспондент УНИАН,  в решающем забеге на этой дистанции участвовали семь спортсменок.

Уже в начале дистанции количество претенденток на медали существенно сократились после того, как в завал попали три спортсменки.

В итоге,  Чжоу показала результат 2 мин, 29, 14 сек. Кореянка Сук Хи Шим финишировала второй, итальянка Арианна Фонтана – третьей.

Представителей Украины в этом виде программы не было.

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