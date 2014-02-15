В субботу в Сочи будут разыграны семь комплектов наград

Как сообщает корреспондент УНИАН, реальных шансов на медали у украинцев в тех видах программы, где разыгрываются медали, нет.

День начинается соревнованиями в горнолыжном спорте, где определится чемпионка в супер-гиганте. Среди 50-ти участников единственная украинка Богдана Мацьоцька, которая стартует во второй группе и будет завершать список участников.

В лыжной эстафете среди женщин сборная Украины выступит сильнейшим составом - Татьяна Антипенко, Валентина Шевченко, Марина Анцибор и Катерина Григоренко. В лучшем случае, сборная Украины на этой дистанции попадет в десятку сильнейших. Фаворитами здесь являются команды Норвегии, Швеции, России и Финляндии.

Также сегодня будут разыграны две медали в соревнованиях по шорт-треку – по одной у мужчин и женщин. В конькобежном спорте мужчины разыграют награды в соревнованиях на дистанции 1500 м. Также будет разыграна вторая и последняя награда в соревнованиях по скелетону – у мужчин. Наконец, поздно вечером по сочинскому времени разыграют награды прыгуны в соревнованиях на большом трамплине.

Разумеется, нельзя не отметить соревнования в мужском хоккейном турнире, где сегодня состоится суперматч Россия – США. Кроме того, начинается плей-офф в женском турнире по хоккею, в рамках которого пройдут матчи ¼ финала.