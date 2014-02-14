Японец Ханю выиграл соревнования фигуристов-одиночников на Играх

Как сообщает корреспондент УНИАН, Ханю сумел удержать свой перевес, который имел после исполнения короткой программы.

Во время исполнения произвольной программы Ханю допустил несколько ошибок, падая при приземлении после прыжка, но, тем не менее, получил довольно высокую оценку от судей – 178,64 за упражнение и в сумме – 280,09. Теоретически его мог обогнать многократный чемпион мира канадец Патрик ЧАН, но сам также допустил несколько ошибок и получил итоговую оценку 275,62 балла. Третье место на счету Дениса Тена из Казахстана – 255,10.

Также в финале выступал украинец Яков Годорожа, который занял итоговое 20-е место при 24 участниках -182,19 балла.

Как сообщал УНИАН, накануне турнир фигуристов омрачился инцидентом с Евгением Плющенко. Знаменитый российский фигурист, двукратный чемпион Игр (в том числе и в Сочи в командном турнире) на разминке после исполнения прыжка при приземлении повредил спину и отказался от участия в соревнованиях, а позже объявил о том, что завершает карьеру.