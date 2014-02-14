Украинские саночники признались в отставании в развитии от сборной Германии на 22 года

Об этом сообщает информационное агентство «Весь спорт».

В частности, украинцы отметили: «К сожалению, на Олимпийских играх в Сочи мы показали свой максимум. Разница в техническом оснащении между нами и лидерами не позволяет нам бороться за высокие места, хотя в мастерстве, думаю, мы им не проигрываем. Хорошо, что мы вообще попали на эту Олимпиаду. Будем довольствоваться этим».

Разницу они определили в 22 года и пояснили это так: «Все просто. Нашим саням – 22 года. Они – наши ровесники, а у немцев и других лидеров ежегодно появляются двое новых саней. Плюс, одни остаются с предыдущего сезона. Они даже могут выбирать, а нам какие в начале карьеры достались – на таких мы и катаемся. Более того, за 22 года после того как сани собрали, на них ничего не меняли. Полозьев у нас уже почти не осталось. А другие сани собрать не могут».

Как сообщал УНИАН, 13 февраля на Олимпийских играх в Сочи завершился турнир по санному спорту. В эстафете сборная Украины заняла 11-е место из 12-и стартовавших команд. Накануне в двойках Александр Оболончук и Роман Захаркив заняли 17-е место из 19-и экипажей.