Китаянка Ли выиграла соревнования Игр в шорт-треке на дистанции 500 метров

Как сообщает корреспондент УНИАН, преимущество китаянки было обусловлено массовым падением других спортсменок на первом же круге дистанции.

Сразу же после старта необычайную активность развила на дистанции британка Элиз Кристи, из-за действий которой пострадали не только она сама, но и итальянка Арианна Фонтана и Сын Хи Пак из Южной Кореи упавшие на лед. Единственной, кто благополучно миновал завал, стала китаянка, которая сразу же получила огромнейшее преимущество и без проблем его реализовала.

Ли победила с результатом 45,263 сек., второе место на счету Фонтаны – 51,250, третье – Пак, завершившей гонку за 54,207. Кристи была дисквалифицирована.

Украинки в этом виде программы участия не принимали.