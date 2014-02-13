Сборная Финляндии разгромила Австрию в матче хоккейного турнира Игр

Как сообщает корреспондент УНИАН, на данный момент это самый результативный матч на турнире.

Примечательно что самым результативным игроком встречи стал австрийский игрок Михаэль грабнер, который записал на свой счет хет-трик. Еще один гол забил Томас Хундертпфунд.

В составе финнов два игрока сделали по дублю - Микаэль Гранлунд и Яркко Иммонен. Еще по одному голу на счету Сами Леписте, Олли Мяяття, Юсси Йокинена и Петри Контиолы.

Как сообщал УНИАН, также сегодня состоятся матчи Россия – Словения, США – Словакия и Канада – Норвегия.