"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" сыграли вничью центральном матче тура Премьер-лиги

В Лондоне состоялся центральный матч 26-го тура английской футбольной Премьер-лиги, в котором "Арсенал" принимал "Манчестер Юнайтед" и сыграл безголевую ничью - 0:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, хозяева поля в этой игре были явными фаворитами.

"Канониры" идут в турнирной таблице на втором месте, ведя борьбу с земляками из "Челси" за лидерство, в то время как "манкунианцы" занимают 7-е место, отставая от лидера на 16 очков. И в случае поражения в этом матче сменщик сэра Алекса Фергюссона другой шотландский специалист Дэвид Мойес мог и вовсе лишить поста наставника МЮ.

Матч прошел при преимуществе "Арсенала", но команда так и не смогла реализовать хотя бы один из своих моментов.

Таким образом, "канониры" не сумели обогнать "Челси" на очко, что могли бы сделать в случае победы. После 26-ти туров команда набрала 56 баллов и теперь отстает на балл от "Челси" у которого 57 очков. МЮ с 42 баллами остался на 7-м месте.