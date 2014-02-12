Сборные США и Канады по хоккею выбрали вратарей на первые матчи Игр

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на USA Hockey, ворота команды США в матче со Словакией будет защищать Джонатан Куик.

В составе канадской команды на игру с Норвегией выйдет Кэри Прайс. Во втором матче на турнире — с Австрией — ворота сборной Канады будет защищать Роберто Люонго. Об этом сообщает Twitter Международной федерации хоккея (IIHF).

Кроме того, Туукка Раск заявил, что именно он будет защищать ворота сборной Финляндии во встрече с Австрией. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Хоккейный турнир на Олимпиаде стартует 12 февраля матчами Чехии и Швеции, Латвии и Швейцарии. На следующий день финны сыграют с австрийцами, американцы встретятся со словаками, а канадцам предстоит игра с Норвегией.

Также 13 февраля первый матч на турнире проведет и еще один фаворит турнира - сборная России, которая сыграет со Словенией. Кто будет защищать ворота российской команды, станет известно позднее.