Сегодня на Олимпиаде в Сочи разыграют шесть комплектов медалей

Шесть комплектов медалей будут разыграны в среду на Олимпийских играх в Сочи, сообщает ИТАР-ТАСС.

В 11:00 по Москве (09:00 по Киеву) начнутся соревнования горнолыжниц, которые разыграют медали в скоростном спуске. Главным фаворитом этого вида в отсутствие травмированной Линдси Вонн является немка Мария Хефль-Риш, которая уже выиграла в Сочи золотую олимпийскую награду - в суперкомбинации.

В 13:30 по Москве (11:30 по Киеву) на Играх в Сочи начнутся первые соревнования двоеборцев. Мужчины будут соревноваться сначала на среднем трамплине, а затем - лыжной гонке на 10 км /16:30/. Фаворитом считается немец Эрик Френцель, лидер розыгрыша Кубка мира нынешнего сезона, бронзовый призер Ванкувера в командном двоеборье.

В 18:00 по Москве (16:00 по Киеву) начнется очередной конькобежный вид программы - мужчины будут соревноваться на дистанции 1000 метров. Нынешняя Олимпиада для конькобежцев получается "голландской", не исключено, что и в этой дисциплине победит представитель Нидерландов.

Читайте такжеВ Сочи начинаются соревнования по мужскому хоккеюВ 18:15 (16:15 по Киеву) стартуют соревнования в санном спорте - мужчины определят призеров Игр в двойках. Здесь на виду экипажи братьев - основными претендентами на победу считаются австрийцы Андреас и Вольфганг Лингеры (двукратные олимпийские чемпионы), а также Андрис и Юрис Сиксы из Латвии.

В 19:45 (17:45 по Киеву) стартует произвольная программа в спортивных парах у фигуристов. Фаворитами здесь является российская пара Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

В 21:30 (19:30 по Киеву) начнется финал у сноубордисток в хафпайпе. Явным фаворитом в этом виде программы является американка Келли Кларк, чемпионка Игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити и семикратная победительница Всемирных экстремальных игр.