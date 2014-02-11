Украинки не завоевали медалей в биатлонной гонке преследования в Сочи

Украинки не завоевали медалей в биатлонной гонке преследования на Олимпиаде в Сочи, соревнования выиграла белорусская спортсменка Дарья Домрачева.

Как передает корреспондент УНИАН, после заключительной стрельбы на второй позиции Валентина Семеренко выходила на дистанцию, но проиграла сразу трем соперницам по скорости, финишировав на пятом месте.

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Большую часть гонки по ходу дистанции лидировала Домрачева, которая и сумела финишировать первой со значительным отрывом от соперниц, показав результат 29 мин. 30,7 секунды. Следом за ней финишировала норвежка Тура Бергер, а третьей – Тея Грегорин из Словении.

Среди украинок, кроме Валентины Семеренко (5-й результат), также стоит отметить 10-е место Виты Семеренко. Елена Пидгрушная финишировала на 22-м месте, а Юлия Джима не вышла на старт.