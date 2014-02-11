Филиппинский фигурист заложил дом матери ради Олимпиады

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Rappler.

Только таким способом спортсмен смог найти деньги для подготовки к соревнованиям.

Мать фигуриста Мария Тереза просила помощи у президента Филиппин, но ее обращение осталось без ответа. «Не думаю, что президент или кто-нибудь из его окружения вообще знает о филиппинском фигуристе, выступающем на Олимпиаде», - сказала Мартинес.

17-летний Мартинес является первым с 1992 года филиппинским спортсменом, участвующим в зимних Олимпийских играх. В прошлом сезоне он занял 16-е место на турнире «Четырех континентов» (в нем участвуют фигуристы всех стран, кроме европейских), а на юниорском чемпионате мира стал пятым.

Олимпийские соревнования в мужском одиночном катании пройдут 13 и 14 февраля. В короткой программе Мартинес выступит в первой (слабейшей) разминке.