Дель Пьеро может стать играющим тренером - СМИ

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные издания.

Дель Пьеро перешел в ”Сидней” 5 сентября 2012 после 11 лет игры за ”Ювентус”.

Его нынешнее трудовое соглашение с австралийской командой истекает летом, однако руководство намерено предложить ему новый контракт, согласно которому он станет играющим тренером.