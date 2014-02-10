Дель Пьеро может стать играющим тренером - СМИ
23:24, 10 февраля 2014Спорт
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Бывший нападающий сборной Италии и туринского ”Ювентуса” Алессандро Дель Пьеро может стать играющим тренером австралийского футбольного клуба ”Сидней”.
Дель Пьеро может стать играющим тренером австралийского футбольного клуба ”Сидней” / www.postproduktie.nl/
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные издания.
Дель Пьеро перешел в ”Сидней” 5 сентября 2012 после 11 лет игры за ”Ювентус”.
Его нынешнее трудовое соглашение с австралийской командой истекает летом, однако руководство намерено предложить ему новый контракт, согласно которому он станет играющим тренером.
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