Немка Мария Хёфль-Риш стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В суперкомбинации немка показала пятый результат в скоростном спуске и третий - в слаломе, чего ей хватило для общей победы с результатом 2 мин. 34.62 сек. На 0,4 сек. по сумме двух заездов отстала австрийка Николь Хосп, чуть более чем на полсекунды - американка Джулия Манкусо. Кстати, американка была лидером после первого заезда (скоростного спуска), но провалилась в слаломе, показав 13-й результат.

Украинцы в данном виде программы не выступали.

Мария Хёфль-Риш является также двукратной чемпионкой Игр-2010 в Ванкувере, где она побеждала в суперкомбинации и слаломе. Также она дважды выигрывала золотые медали чемпионатов мира.