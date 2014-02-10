Немка Мария Хёфль-Риш стала трехкратной олимпийской чемпионкой

14:05, 10 февраля 2014
Спорт
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Первую золотую медаль понедельника на Играх-2014 в Сочи выиграла немецкая горнолыжница Мария Хёфль-Риш, ставшая трехкратной олимпийской чемпионкой.

Мария Хёфль-Риш / skisport.ru

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В суперкомбинации немка показала пятый результат в скоростном спуске и третий - в слаломе, чего ей хватило для общей победы с результатом 2 мин. 34.62 сек. На 0,4 сек. по сумме двух заездов отстала австрийка Николь Хосп, чуть более чем на полсекунды - американка Джулия Манкусо. Кстати, американка была лидером после первого заезда (скоростного спуска), но провалилась в слаломе, показав 13-й результат.

Украинцы в данном виде программы не выступали.

Мария Хёфль-Риш является также двукратной чемпионкой Игр-2010 в Ванкувере, где она побеждала в суперкомбинации и слаломе. Также она дважды выигрывала золотые медали чемпионатов мира.

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