«Золото» в скиатлоне взял швейцарец Дарио Колонья

Швейцарец Дарио Колонья выиграл олимпийское «золото» на Олимпиаде в Сочи-2014 в дисциплине скиатлон – 15 км свободным стилем и 15 км классическим стилем. Как передает корреспондент УНИАН, швейцарец пробежал дистанцию за 1 час 8 минут.

«Серебро» завоевал швед Маркус Зельнер, бронзу – норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.

В гонке участвовали 68 спортсменов.

Читайте такжеСегодня на Олимпиаде в Сочи будут разыграны 8 комплектов медалей

Ранее сегодня, 9 февраля, разыграли комплекты медалей в скоростном спуске у мужчин и слоупслайле у женщин.

Как сообщал УНИАН, следом за мужским скиатлоном медали будут разыграны в женских лыжных гонках на дистанции 3000 метров и в женском биатлоне, в заездах на санях у мужчин. Кроме того, вечером пройдет итоговый командный турнир фигуристов и соревнования у мужчин в прыжках на лыжах с малого трамплина.