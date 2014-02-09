Сноубордистка Джейми Андерсон из США завоевала «золото» в слоупстайле

Как передает корреспондент УНИАН, второе место заняла финская спортсменка Енни Рукоярви, третье - британка Дженни Джонс

Днем ранее золотую медаль в аналогичной дисциплине у мужчин также выиграл американец Сейдж Коценбург.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 февраля, на Олимпиаде в Сочи будут также разыграны награды в мужском лыжном скиатлоне, в женских лыжных гонках на дистанции 3000 метров и в женском биатлоне, где украинская сборная борется за медали. Кроме того, на сегодня запланированы решающие заезды у мужчин на санях, итоговый командный турнир фигуристов и соревнования у мужчин в прыжках на лыжах с малого трамплина.