В Сочи журналистов опечатывают в автобусах - СМИ

Теперь медиа-автобусы от пресс-центра "Горки" ходят на объекты и к подъемникам по принципу hub-to-hub, то есть без остановок из "чистой" зоны безопасности в "чистую", сообщает Спорт-Экспресс.

Читайте такжеОгонь зимней Олимпиады зажгут факелом, который побывал в космосеЧтобы по ходу следования никто не смог проникнуть в автобус или покинуть его, транспортное средство с уже проверенными журналистами опечатывается специальной лентой. Это относится ко всем дверям, багажным люкам и прочим технологическим отверстиям. После приезда лента разрывается и при отправлении наклеивается вновь