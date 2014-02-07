Янукович пожелал побед украинским спортсменам на Олимпиаде

«Хочу пожелать, чтобы у вас вышло все, что вы задумали. Сейчас наступил тот момент в вашей жизни, который создаст для вас в спорте условия подняться на ту вершину, к которой вы стремитесь», - сказал Янукович во время встречи с членами олимпийской сборной Украины в Сочи, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что приехал встретиться с украинской командой, чтобы поддержать и поднять боевой дух спортсменов. Он также пожелал им всегда достигать тех целей, какие они ставят перед собой. По убеждению Президента, в этом олимпийцам должны помочь характер и воля к победе.

Янукович заметил, что будет болеть за украинскую команду. «Будем следить, будем болеть, будем вместе помогать вам, чтобы вы шли вперед мощно», - сказал глава государства.

Министр молодежи и спорта Равиль Сафиуллин от имени спортсменов поблагодарил за поддержку, которая предоставляется спорту в целом и олимпийской команде в частности. Он отметил, что в 2014 году Государственным бюджетом предусмотрено почти 20% увеличение финансирования спорта в Украине.

Сафиуллин отметил, что во время подготовки к Олимпийским играм команда провела все необходимые тренировки. «Государство те обязательства, которые брало на себя, выполнило. За три года было выделено 109 млн. гривен», - сказал он.

Президент Национального Олимпийского комитета Сергей Бубка отметил, что украинскую команду на Играх представляют 43 спортсмена. Он поблагодарил главу государства за поддержку спорта и олимпийского движения. «Хотел бы выразить слова благодарности за поддержку спорта, олимпийского движения – мы это чувствуем. Благодарю, что приехали нас поддержать», - сказал Бубка.

Как сообщал УНИАН, 6-7 февраля Президент Украины Виктор Янукович находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Программой визита предусмотрено участие главы государства в торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи.