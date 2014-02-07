Сочи-2014. Назван состав сборной Украины по биатлону на спринтерскую гонку
01:46, 07 февраля 2014Спорт
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В субботу 8 февраля состоится первый биатлонный старт Олимпиады в Сочи: мужчины поборются за медали в спринте.
Назван состав сборной Украины по биатлону на спринтерскую гонку / expertsport.ru
В четверг был утвержден состав мужской сборной Украины на эту гонку, сообщает сайт ФБУ.
Право первыми из биатлонистов опробовать олимпийскую трассу в соревновательном режиме получили Андрей Дериземля, Сергей Семенов, Артем Прима и Сергей Седнев. Спринт стартует в 16:30.
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