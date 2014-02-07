Сочи-2014. Назван состав сборной Украины по биатлону на спринтерскую гонку

В четверг был утвержден состав мужской сборной Украины на эту гонку, сообщает сайт ФБУ.

Право первыми из биатлонистов опробовать олимпийскую трассу в соревновательном режиме получили Андрей Дериземля, Сергей Семенов, Артем Прима и Сергей Седнев. Спринт стартует в 16:30.