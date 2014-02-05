Медали Олимпиады в Сочи будут перевозить в бронированных машинах

Об этом на презентации олимпийских наград корреспонденту ИТАР-ТАСС рассказал исполнительный директор компании-изготовителя Максим Вайнберг.

На Олимпиаде будут разыграны 98 комплектов наград, на Паралимпиаде - 72. В ночь на среду специальным рейсом из Москвы они были доставлены в Сочи.

"Эта процедура проходила в достаточно секретном режиме. Мало кто знал, куда направляется бронированный автомобиль с ценным грузом. Перед отправкой коробки с медалями опечатывали, переписывали, упаковывали в специальные пакеты, а затем складывали в особый контейнер. На месте приземления в приеме этого груза участвовали бойцы СОБРа и внутренних войск. Целую ночь контейнеры хранились на территории сочинского УВД. Затем часть из них перевезли в специальное хранилище, а остальные - на презентацию, чтобы показать их журналистам", - сказал Вайнберг.

Читайте такжеСочи-2014: мастера прыжков и скоростиСобеседник ИТАР-ТАСС подчеркнул, что медали будут находиться под надежной охраной и дальше. "Мы предусмотрели все меры безопасности, понимая, насколько ценным грузом являются олимпийские награды. Их будут держать под надежной охраной в специальных кофрах. Мне сложно назвать их точную массу, но для того, чтобы поднять этот контейнер, требуются усилия двух человек. Килограммов 50-60 в каждом точно есть. Общий вес всех наград составляет около тонны. Непосредственно на соревнованиях развозом медалей одновременно будут заниматься пять-шесть бронированных машин. В каждой из них по два охранника - специальный экспедитор и водитель. Плюс к этому специальное сопровождение ФСО, так что все будет находиться под контролем. Всего с нашей стороны будет задействовано около 30 человек", - подчеркнул исполнительный директор.

Читайте такжеСимвол молдавской олимпийской сборной «рыбоволк» обсмеяли в ИнтернетеОбщее количество изготовленных медалей - 1254. Из них в качестве резерва оставлены 46 наград для олимпийцев и еще 30 для паралимпийцев. "Иногда бывают ситуации, когда спортсмены делят одно место, показывая одинаковые результаты. На этот случай МОК попросил иметь дополнительные медали, чтобы можно было быстро реагировать на изменения в ситуации", - резюмировал Вайнберг