Крупнейшая драка в истории российского хоккея: участвовали все

Крупнейшей дракой в истории российского хоккея закончился матч чемпионата страны между казанским Ак Барсом и челябинским Трактором, передает Эхо Москвы.

За 60 минут хоккеисты забросили 12 шайб по 4 в каждом периоде, Трактор успел выпустить на лед второго голкипера и через три минуты посадить его на скамейку снова. Когда до сирены к окончанию третьего периода осталвалось чуть больше минуты на льду было всего три хоккеиста Ак Барса и шесть полевых игроков Трактора – редчайшее сочетание в хоккее, если вообще когда либо случавшееся. Два казанца были удалены, а вратарь Трактора уступил место шестому полевому игроку. Тут то все и началось. Попытка выбить у вратаря Ак Барса шайбу из ловушки закончилась совершенно естественно потасовкой, к которой сперва примкнули все находившиеся на льду, а затем и оставшиеся хоккеисты, которые по такому случаю покинули скамейки запасных. В драку бросились даже вратари. Лед был усеян брошенными перчатками, клюшками и шлемами. В драке приняло участие более 40 человек. Судьям осталось только наблюдать за происходящим и записывать в книжечку номера особо отличившихся, которым по итогам было выписано рекордное количество штрафов 378 минут. Это почти на час превосходит прежнее достижение в кавычках. Главный тренер Ак Барса Зинетулла Билялетдинов полагает, что в случившемся виноваты арбитры, которые не только потеряли контроль над игрой, но и отчасти спровоцировали драку. Хоккеисты Ак Барса, находившиеся на скамейке не могли не заступиться за товарищей, которые пребывали на льду в явном меньшинстве.

Предыдущий рекорд – 322 минуты штрафного времени был установлен в 2005 году в матче Локомотив (Ярославль) – Авангард (Омск), одним из активных участников тех событий был нынешний главный тренер Трактора Андрей Назаров, который тогда выступал за омский клуб.