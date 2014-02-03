Сборная Украины по футзалу проиграла в четвертьфинале Евро

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч первой стадии плей-офф проходил в осторожной и приблизительно равной борьбе. Но, тем не менее, удача была на стороне более опытных португальцев. Они открыли счет уже на 3-й минуте, когда точный удар нанес Кардинал. Правда, на 13-й минуте Евгений Валенко сумел сравнять результат. Но, в начале второго тайма – на 23-й минуте - Кардинал снова вывел свою команду вперед.

У украинцев было больше 16 минут на то чтобы отыграться. И они имели для этого неплохие возможности, но реализовать их не сумели. Вместе с тем , не реализовали свои моменты в концовке матча и португальцы, когда украинцы явно рисковали, оставляя свои ворота практически беззащитными.

В итоге, проигрыш со счетом 1:2 и сборная Украины осталась без шансов на завоевание медалей чемпионата.

Как сообщал УНИАН, футзальный Евро-2014 проходит в Бельгии с 28 января по 8 февраля.