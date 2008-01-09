Футболисты Москвы смотрели на Блохина «широко распахнув глаза»

Новый наставник ФК "Москва" Олег Блохин был официально представлен игрокам. По словам тренера футболисты смотрели на него внимательно: “Одни настороженно, другие - заинтересованно. Молодежь - вообще широко распахнув глаза”.

В интервью газете "Спорт-Экспресс" тренер рассказал о планах и подготовке команды к новому сезону. В частности о том, что сборов команды будет четыре. «Я предупредил команду: тяжело придется в любом случае. Ибо не припомню в практике ни игрока, ни тренера, чтобы футболисты отдыхали 54 дня! Но, надеюсь, в Москве собраны профессиональные игроки, понимающие: почти два месяца перерыва - очень много. За всех ручаться, конечно, не могу, но уверен: большинство еще в отпуске начали готовиться к сезону», -сказал Блохин.

Тренер отметил, что команда нуждается в укреплении обороны и краев полузащиты, однако конкретизировать планы кадровых изменений не стал.

«Могу заверить: теперь поклонников у Москвы прибавилось. Многие мои знакомые утверждали: если раньше болели за одну команду (не буду называть какую), то теперь - только за ФК Москва. Приятно, черт возьми», - резюмировал Блохин.