Стаховский выиграл первую игру матча Кубка Дэвиса Украина – Румыния

16:40, 31 января 2014
Спорт
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В Днепропетровске завершилась стартовая игра матча Кубка Дэвиса, в которой лидер сборной Украины Сергей Стаховский обыграл румына Адриана Унгура со счетом 6:4, 6:1, 6:4.

Кубок Дэвиса / daviscup.com

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была первая игра матча первого раунда Первой группы Евро-Африканской зоны сезона-2014.

Соперники провели на корте чуть более двух часов, во время которых румын ни разу не смог довести дело даже до тай-брейка, не говоря уже о «чистом» выигрыше партии. Вторая же партия и вовсе оказалась для Унгура провальной, так как он смог взять лишь один гейм.

Во второй игре дня на корте сойдутся Илья Марченко и лидер сборной Румынии Виктор Ханеску.

Напомним, что по регламенту Кубка Дэвиса, матч состоит максимум из 5 игр до трех побед одной из команд. В субботу, 1 февраля пройдет парная игра, а в воскресенье, 2 февраля – две одиночные встречи.

Победитель матча Украина – Румыния во втором раунде, в апреле, сойдется со сборной Швеции. В свою очередь, победитель этого противостояния сыграет осенью в плей-офф за право попасть в Мировую группу с одной из команд, которая проиграет в первом раунде Мировой группы.  

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