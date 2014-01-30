Украинских спортсменов провели на Олимпиаду в Сочи

Как передает корреспондент УНИАН, президент НОК Украины Сергей Бубка и министр молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин вручили спортсменам полотно сотканное из вышиванок с орнаментами, характерными для всех регионов Украины.

На церемонии проводов присутствовало меньше половины спортсменов, которые будут соревноваться в Сочи, большинство из них сейчас находятся на последних тренировочных сборах, а первая часть украинской делегации прибудет в Сочи уже 2 февраля.

Всего в состав украинской сборной входит 43 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта. Наибольшая делегация представлена в биатлоне (11 спортсменов), где у Украины самые весомые шансы на завоевание медалей игр.

Также сборная Украины имеет большие шансы получить награды во фристайле, где будут выступать 6 спортсменов.

Перед началом Олимпийских игр 6 февраля в Сочи будет торжественно поднят Государственный Флаг Украины, а 10 февраля состоится День Украины, в котором примут участие президенты национальных олимпийских комитетов, представители международных спортивных организаций и олимпийцы.

Как сообщал УНИАН, зимние Олимпийские игры состоятся в Сочи с 7 по 23 февраля.