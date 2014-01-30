Франк Арнесен стал спортивным директором «Металлиста»

Как сообщает официальный сайт ФК «Металлист», контракт с ним подписан сроком на 2,5 года.

Франк Арнесен - в прошлом известный футболист, атакующий полузащитник, игрок национальной сборной Дании, «Аякса», «Валенсии», «Андерлехта» и ПСВ. После окончания карьеры футболиста Арнесен работал помощником тренера Бобби Робсона и директором клуба ПСВ. Позже занимал должность спортивного директора в футбольных клубах «Тоттенхэм», «Челси» и «Гамбург».

"Президент клуба Сергей Курченко неоднократно заявлял о готовности усилить Металлист кадрами мирового уровня и мы надеемся, что с приходом Франка Арнесена команда получит новый опыт и достигнет высоких результатов. Мы благодарны Евгению Красникову за то, что он сделал для клуба, и сожалеем, что, в связи с решением Спортивного арбитражного суда Лозанны, он должен покинуть пост спортивного директора", - прокомментировал назначение первый вице-президент Металлиста Сергей Волик

В свою очередь, сам Арнесен отметил: "Я рад, что присоединился к команде клуба «Металлист». Спасибо президенту Сергею Курченко за предоставленную возможность. У него очень амбициозные планы, и я уверен, что при таком владельце у клуба большое будущее. Главные цели, которые мы ставим перед собой - стать первыми в Премьер-лиге Украины и достойно выступать в Лиге Чемпионов. Я очень рад возможности работать с Мироном Маркевичем и уверен, что вместе мы придем к новым победам и достигнем значимых результатов".