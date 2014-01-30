В олимпийскую сборную Украины дозаявлена лыжница Сердюк

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В частности, шеф миссии НОК Украины в Сочи Нина Уманец заявила: «Вчера мы успешно прошли аккредитацию - нам подтвердили участие 43-х спортсменов. По обновленной информации от Международной федерации лыжного спорта нам было расширено квоту в лыжных гонках на одну спортсменку, поэтому мы дозаявили Екатерину Сердюк. Сейчас принимаем жилье в трех Олимпийских поселках , где будет жить наша команда. Первая группа спортсменов прибудет в Сочи уже второго февраля. Это будут биатлонисты, фигуристы, саночники и представители шорт-трека».

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры-2014 в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля.