Лидер чемпионата НХЛ проиграл в Миннесоте

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Гости приехали к середняку Западной конференции в статусе явного фаворита. Тем не менее, первый период прошел в равной борьбе (1:1), а во втором и третьем хозяева имели минимальный перевес, выиграв каждую из 20-минуток с преимуществом в одну шайбу – 1:0 и 2:1. В итоге, 4:2 в пользу хозяев, в составе которых победную шайбу забросил Зак Паризе.

Поражением лидера воспользовался «Сент-Луис Блюз», который в гостях обыграл «Нью-Джерси Девилз» 3:0 и сократил отставание от лидера до 6 очков.

На данный момент на Западе у «Анахайма» 83 очка, «Сент-Луиса» и «Чикаго» - по 77. На Востоке лидирует «Питтсбург», набравший 76 баллов.