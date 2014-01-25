Тройка лидеров чемпионата НБА выиграла матчи регулярного сезона

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

В пятницу в НБА состоялся большой игровой день, в рамках которого прошли 13 матчей. Играли 26 из 30 команд-участниц сильнейшей лиги мира. В том, числе, вышли на площадку и три сильнейших на данный момент клуба по количеству побед.

«Индиана» свой матч проводила в Сакраменто с одноименным клубом, где столкнулась с большими проблемами и была близка к поражению. Проблемы у гостей были уже в самом начале матча, когда «Сакраменто» выиграл с преимуществом «+11» - 37:26. А во второй 12-минутке гости сумели отыграть лишь очко, по-прежнему проигрывая с двузначным отставанием, в 10 очков. Лишь после перерыва «Индиана» перехватила инициативу и сумела выиграть два периода, каждый с 5-очковым перевесом. Этого команде хватило для того, чтобы свести игру к ничьей, а в овертайме гости также выиграли с перевесом «+5» - 116:111. Лучшим игроком матча в составе победителей стал Пол Джордж, набравший 36 очков.

В свою очередь «Оклахома» поехала в гости к «Бостону», где особых проблем не имела. При относительно равной игре в первой, второй и четвертой четвертях, гости сумели совершить решающий рывок в третьем игровом отрезке, который выиграли с разгромным счетом – 27:13. В итоге, 101:83 в пользу «Оклахома-Сити».

Также в гостях проводил свой матч «Сан-Антонио Сперз», который разгромил «Атланту Хоукс» - 105:79. Гости уже в первой четверти добыли себе 13-очковое преимущество – 27:14, после чего с перевесом в 8 и 7 очков выиграли вторую и третью четверти, проиграв лишь заключительную 12-минутку с символическими «-2». Лучшим игроком матча стал Борис Диао, набравший 21 очко.

Таким образом, в турнирной таблице на Востоке лидирует «Индиана», чье соотношение побед и поражений составляет 34/8. В свою очередь, на Западе у «Оклахомы» - 34/10, а у «Сан-Антонио» - 33/10.