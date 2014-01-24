«Портленд» и «Майами» закрепились в пятерке лидеров НБА

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Портленд» принимал на своей площадке «Денвер Наггетс» и проигрывал на протяжении трех четвертей матча. К большому перерыву разрыв в пользу гостей составлял «+8», а перед заключительной 12-минуткой чуть сократился – «+5». Решающим в этом матче стал последний период, который хозяева площадки выиграли с 10-очковой разницей – 24:14. В итоге, 110:105 и команда одерживает свою 32 победу в регулярном сезоне.

Лучшим игроком матча в составе «Портленда» стал ЛаМаркус Элдридж, набравший 44 очка.

«Майами» также у себя принимал «Лос-Анджелес Лэйкерс». В этой игре один из лидеров чемпионата, наоборот, активничал в первой половине игры и к большому перерыву создал себе преимущество «+11». Затем «Хит» уверенно отстоял свой перевес, проиграв с разницей лишь в 1 балл третью четверть и с «-3» - четвертую. В итоге, 109:102.

Самым результативным игроком в «Майами» стал Крис Бош, на счету которого 31 балл.

Таким образом, на данный момент пять команд НБА одержали в текущем сезоне 30 и более побед. На Востоке – «Индиана» (33/8) и «Майами» (31/12), на Западе – «Оклахома» (33/10), «Сан-Антонио» (32/10) и «Портленд» (32/11).