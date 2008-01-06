Блохин пообещал футболистам, что будет тяжело

Новый главный тренер «Москвы» Олег Блохин, представленный в субботу команде заявил, что он любит дисциплину, сообщает официальный сайт «горожан».

«Футболисты думают, что пришел Блохин и начнет рубить сплеча. Это не так. Да, я люблю дисциплину. Однако в паспорт игрокам не заглядываю. И я люблю работать с молодежью. При условии, что она сама выказывает желание прогрессировать. Нам пора выходить на новый уровень. Надо менять психологию. Мы в состоянии обыгрывать те команды, которые расположились в сезоне 2007 выше, и достойны быть в призерах. Я сам по духу победитель. Никогда не видел, чтобы футболисты отдыхали 53 дня. Поэтому, на первом сборе придется тяжело».

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