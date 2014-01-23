В четвертьфинале Кубка Украины сойдутся «Металлист» и «Динамо»
11:10, 23 января 2014Спорт
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В Киеве состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка Украины, по результатам которой центральной парой стало противостояние харьковского «Металлиста» и киевского «Динамо».
Кубок Украины / cup.sport.ua
Как сообщает корреспондент УНИАН, жеребьевка прошла в Доме футбола.
Главной интригой этого этапа соревнований стал тот факт, что его участниками станут две команды Второй лиги и два представителя Первой лиги. И только половина – Премьер-лиги.
По результатам жеребьевки сформировались такие пары: «Славутич» (Черкассы) – «Нива» (Тернополь), «Металлист» (Харьков) - «Динамо» (Киев), «Тернополь» - «Черноморец» (Одесса), «Десна» (Чернигов) – «Шахтер» (Донецк).
Жеребьевка прошла вслепую, то есть любая команда могла попасть на любую.
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