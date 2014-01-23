В четвертьфинале Кубка Украины сойдутся «Металлист» и «Динамо»

11:10, 23 января 2014
Спорт
0

В Киеве состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка Украины, по результатам которой центральной парой стало противостояние харьковского «Металлиста» и киевского «Динамо».

Кубок Украины / cup.sport.ua

Как сообщает корреспондент УНИАН, жеребьевка прошла в Доме футбола.

Главной интригой этого этапа соревнований стал тот факт, что его участниками станут две команды Второй лиги и два представителя Первой лиги. И только половина – Премьер-лиги.

По результатам жеребьевки сформировались такие пары: «Славутич» (Черкассы) – «Нива» (Тернополь), «Металлист» (Харьков) -  «Динамо» (Киев), «Тернополь» - «Черноморец» (Одесса), «Десна» (Чернигов) – «Шахтер» (Донецк).

Жеребьевка прошла вслепую, то есть любая команда могла попасть на любую.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter