В четвертьфинале Кубка Украины сойдутся «Металлист» и «Динамо»

Как сообщает корреспондент УНИАН, жеребьевка прошла в Доме футбола.

Главной интригой этого этапа соревнований стал тот факт, что его участниками станут две команды Второй лиги и два представителя Первой лиги. И только половина – Премьер-лиги.

По результатам жеребьевки сформировались такие пары: «Славутич» (Черкассы) – «Нива» (Тернополь), «Металлист» (Харьков) - «Динамо» (Киев), «Тернополь» - «Черноморец» (Одесса), «Десна» (Чернигов) – «Шахтер» (Донецк).

Жеребьевка прошла вслепую, то есть любая команда могла попасть на любую.