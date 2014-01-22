Обнародован поименный список спортсменов на Олимпийские игры в Сочи
Список опубликован Национальным олимпийским комитетом
НОК Украины опубликовал поименный состав национальной Олимпийской сборной Украины на XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
В этом списке присутствуют следующие спортсмены.
Биатлон - Андрей Дериземля, Сергей Седнев, Семенов Сергей, Артем Прима, Подручный Дмитрий, Джима Юлия, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Наталья Бурдыга и Панфилова Мария.
Горнолыжный спорт - Богдана Мацецкая, Мицак Дмитрий.
Лыжное двоеборье - Пасечник Виктор.
Лыжные гонки - Шевченко Валентина, Татьяна Антипенко, Екатерина Григоренко, Перехода Руслан, Красовский Алексей.
Санный спорт - Андрей Кись, Мандзий Андрей, Стецкив Елена, Шхумова Елена,
Оболончик Александр, Роман Захаркив.
Сноубординг - Чундак Анна-Мари, Иосиф Пеняк.
Фигурное катание - Дмитрий Дунь, Хеккен-Кеннеди Шиван, Годорожа Яков, Попова Наталья а также пара в парном катании, или Лаврентьева Юлия - Юрий Рудык, или Усманцева Елизавета - Роман Талан. Пара, которая будет выступать в Сочи определится после контрольного проката 24 января.
Фристайл - Абраменко Александр, Надежда Диденко, Мохнацька Надежда, Новосад Анастасия, Ольга Полюк.
Шорт-трек - Власова София.
Спортсмены, которые находятся в листе ожидания: Марина Анцибор (лыжные гонки), Марина Лисогор (лыжные гонки), Пуздерко Николай (фристайл).
Как сообщал УНИАН, Олимпийские Игры-2014 в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля.