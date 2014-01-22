Обнародован поименный список спортсменов на Олимпийские игры в Сочи

НОК Украины опубликовал поименный состав национальной Олимпийской сборной Украины на XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.

В этом списке присутствуют следующие спортсмены.

Биатлон - Андрей Дериземля, Сергей Седнев, Семенов Сергей, Артем Прима, Подручный Дмитрий, Джима Юлия, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Наталья Бурдыга и Панфилова Мария.

Горнолыжный спорт - Богдана Мацецкая, Мицак Дмитрий.

Лыжное двоеборье - Пасечник Виктор.

Лыжные гонки - Шевченко Валентина, Татьяна Антипенко, Екатерина Григоренко, Перехода Руслан, Красовский Алексей.

Санный спорт - Андрей Кись, Мандзий Андрей, Стецкив Елена, Шхумова Елена,

Оболончик Александр, Роман Захаркив.

Сноубординг - Чундак Анна-Мари, Иосиф Пеняк.

Фигурное катание - Дмитрий Дунь, Хеккен-Кеннеди Шиван, Годорожа Яков, Попова Наталья а также пара в парном катании, или Лаврентьева Юлия - Юрий Рудык, или Усманцева Елизавета - Роман Талан. Пара, которая будет выступать в Сочи определится после контрольного проката 24 января.

Фристайл - Абраменко Александр, Надежда Диденко, Мохнацька Надежда, Новосад Анастасия, Ольга Полюк.

Шорт-трек - Власова София.

Спортсмены, которые находятся в листе ожидания: Марина Анцибор (лыжные гонки), Марина Лисогор (лыжные гонки), Пуздерко Николай (фристайл).

Как сообщал УНИАН, Олимпийские Игры-2014 в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля.