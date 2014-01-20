«Чикаго» выиграл в центральном матче дня НХЛ

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Матч проходил в упорной борьбе. На голы Брэда Машана гости ответили точными бросками Мариана Хоссы и Брэндона Боллига. Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Патрик Кейн.

В других матчах дня «Тампа-Бэй» обыграла «Каролину» - 5:3, а «Рейнджерс» обыграл в гостях «Вашингтон» со счетом 4:1.

Таким образом, «Чикаго» по итогам дня закрепился в тройке лидеров. У команды на счету 75 очков. У неигравшего в этот день «Анахайма» осталось 79 баллов и первое место в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата, у «Питтсбурга» - 70.