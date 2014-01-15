Скандал в ФИФА: Катару приказали проголосовать за Роналду

По словам тренера, президент ФИФА Зепп Блаттер был заинтересован в том, чтобы награду получил Криштиану Роналду - таким образом, Блаттер сгладил бы ноябрьский конфуз, когда он спародировал Роналду и заявил, что тот "тратит на парикмахера больше денег, чем на что-либо еще".

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"Я получил от президента Федерации футбола Катара распоряжение проголосовать за Криштиану Роналду, чтобы очистить имидж Йозефа Блаттера. Это было сделано в знак благодарности за то, что нам дали право на проведение чемпионата мира", – приводит слова тренера Lancenet со ссылкой на ESPN.

Интересно, что не только наставник, а капитан сборной Катара и местный журналист поставили Криштиану Роналду на первое место.

Добавим, что казус в пользу Криштиану Роналду произошел и с наставником сборной Украины Михаилом Фоменко. Перед вручением "Золотого мяча" он заявил в прессе, что на первое место поставил Франка Рибери, а в официальных результатах напротив его фамилии значится Роналду. Фоменко заявил, что это не ошибка, он просто "мог и забыть, за кого голосовал".

По материалам: Обозреватель