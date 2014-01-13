Лучшим футболистом мира 2013 года признан Криштиану Роналду

Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) признала лучшим игроком мира 2013-го года Криштиану Роналду

Об этом было объявлено на торжественной церемонии, состоявшейся в Цюрихе (Швейцария).

Отметим, что на это звание после многоступенчатого отбора претендовали три финалиста конкурса - нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины, 4-кратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии, а также обладатель «Золотого мяча»-2008 Криштиану Роналду, и хавбек «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери.

Также на церемонии в Цюрихе была объявлена и символическая сборная мира. Мануэль Нойер признан лучшим голкипером, лучшими защитниками 2013-го стали Филипп Лам, Серхио Рамос, Тьяго Силва и Даниель Алвеш, лучшими полузащитниками - Андрес Иньеста, Хави и Франк Рибери, а лучшими нападающими – Криштиан Роналду, Златан Ибрагимович и Лионель Месси.

Приз Ференца Пушкаша «самый красивый гол» был вручен Златану Ибрагимовичу.

Лучшим тренером года стал экс-наставник мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес, ставший со своей командой победителем чемпионата немецкой Бундеслиги, обладателем Кубка Германии и победителем Лиги чемпионов.

Лучшим тренером года в женском футболе признана наставник сборной Германии Сильвия Нейд.

Лучшей футболисткой года стала голкипер сборной Германии Надин Ангерер.

Приз Fair Play ("Честная игра") был вручен Федерации футбола Афганистана.

Приз "За честь" получил трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии (1958, 1962, 1970) легендарный Пеле.

Специальную награду от президента FIFA Зеппа Блаттера получил президент Международного олимпийского комитета в 2001 - 2013 годах Жак Рогге.