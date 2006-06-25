Завершился матч Аргентина – Мексика

В Лейпциге на “Центральштадионе" завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Мексики.

Игра началась с «быстрого гола». Рафаэль Маркес на 6-й минуте завершил хороший розыгрыш стандартного положения: штрафной справа – навес на 11 метров – откидка головой на дальнюю штангу – Маркес идет ногами на мяч, но не заталкивает, а ступней переправляет мяч в противоход вратарю. 1:0 – Мексика впереди.

Ответ пришел через три минуты. И тоже после «стандарта». Угловой был подан прострельно – Эрнан Креспо и Харед Борхетти жестко боролись за мяч, кто из них на самом деле перевел мяч в ворота не разобрать, но заслуга в любом случае за Креспо. 1:1.

Игра, то обостряясь, то застревая в борьбе полузащитников, пошла на встречных курсах. Зрителям было не до скуки, моменты поочередно возникали у тех и других ворот.

На 22-й минуте Креспо упустил чудесную возможность. Он вышел за линию защитников Мексики без оффсайда, но перебрасывая мячом вратаря, перебросил на полметра правее штанги.

На 24-й Аббодансьери с трудом перевел вверх дальний удар Борхетти по аргентинским воротам.

В дальнейшие 20 минут темп немного спал, до проходов в штрафные и угроз воротам атаки доходили реже. Хотя по всей длине поля от штрафной до штрафной ни на минуту не прекращалась борьба.

В добавленное к первому тайму время судья Массимо Бузакка не стал проявлять к аргентинцам столько же принципиальности как к Украине. Фол последней надежды обошелся Габриэлю Хайнце в желтую карточку, а штрафной мексиканцы не смогли выполнить эффективно.

Во втором тайме порядок продолжал бить класс. Разобрав зоны, аргентинцы не пускали соперников на свою половину поля, а мексиканцы – в свою штрафную. Первыми из «киселя» попытались вырваться мексиканцы – на 57-й минуте Борхетти в последний момент помешали переправить мяч после диагонального, через всю штрафную, навеса. Через две минуты в сходной позиции оказался Родригес, принимая удар Рикельме со штрафного. Его удар отразил мексиканский вратарь. Через минуту без оффсайда партнеры вывели на удар Савиолу, и опять Освальдо Санчес спас команду. Через минуту острый проход Аргентины по центру – жестко играют защитники. Позиционная борьба продолжалась, подавляя попытки обострить игру. Мексиканцы, например, сумели ударить по воротам только на 74-й минуте.

На 86-й минуте аргентинский тренер заменой усилил нападение.

На 87-й мексиканцы обострили игру проходом слева и пасом во вратарскую. Они стали атаковать, явно намереваясь переломить концовку в свою пользу.

На 93-й минуте (считая добавленное время) судья не засчитал аргентинцам гол после спорного оффсайда.

Основное время закончилось с ничейным результатом.

Лионель Месси взял игру на себя в начале супер-тайма - прошел на скорости полполя, в борьбе прошел по краю штрафной, но защитники все же остановили его.

Гол на 98-й минуте забил Родригес. Прекрасным подкрученным ударом с угла штрафной в дальнюю девятку. Вратарь ничего не мог сделать, вся вина на защитниках, позволивших Родригесу спокойно ударить. 2:1.

У Мексики оставалось 22 минуты, хотя по игре было понятно, что сделать ей уже ничего не удастся. Разрушали мексиканцы хорошо, а создавали – нет. Проход Зиньо по центру с ударом близ штанги на 107-й минуте, прострел на 117-й – вот два заметных момента их игры в дополнительное время. Аргентинцы без труда и не спеша контролировали всю середину поля, а на 114-й, словно в порыве вдохновения, разыграли мастерскую комбинацию-перепасовку возле штрафной соперников. Дальний штрафной на 118-й минуте они не стали пробивать, разыграли мяч и отправили в аут.

В итоге 2:1. Аргентина проходит в четвертьфинал. Ее соперником будет немецкая сборная.