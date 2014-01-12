«Украинские атаманы» выиграли матч у «Алжирских пустынных ястребов»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «атаманов».

В весовой категории до 52 кг Азат Усеналиев единодушным решением судей по очкам победил Амина Хентачи - 49:45, 50:45, 50:41. В следующем бою, в весовой категории до 60 кг Олег Прудкий отдельным решением победил Оуалида Белаура - 49:47, 49:46, 46:49. В весовой категории до 69 кг Евгений Барабанов единодушным решением судей победил Фехима Чабани - 48:47, 49:46, 50:45. В весовой категории до 81 кг украинцы потерпели единственное поражение. Набел Кассел выиграл Александра Хижняка по очкам - 49:46, 48:47, 46:49. Наконец, в весовой категории свыше 91 кг Егор Плевако нокаутировал Рахмани Кемела в третьем раунде.

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Таким образом, после четырех туров в активе украинцев стопроцентный результат - четыре победы, и единоличное лидерство в турнирной таблице.

Следующий выездной матч "атаманы" проведут 17 января против "Американских нокаутов".