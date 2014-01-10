«Донбасс» выиграл первый матч суперфинала Континентального кубка

Во французском Руане завершился стартовый матч суперфинала Континентального кубка, в котором украинский «Донбасс» играл с норвежским «Ставангер Ойлерз» и выиграл со счетом 3:2.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была игра группового этапа, в котором четыре команды сыграют по разу друг с другом – в три тура.

Игра с норвежцами получилась неожиданно тяжелой для донецкого коллектива, который изначально являлся фаворитом и этого матча, и турнира в целом.

Первый период украинцы и вовсе проиграли из-за пропущенного гола от Юхи-Пекки Лойкаса за 24 секунды до финальной сирены. Во втором периоде наши хоккеисты сумели выровнять положение, благодаря точному броску Яна Колларжа – 1:1. А в середине третьего Евгений Дадонов вывел дончан вперед – 2:1. Но, спустя девять с половиной минут Томми Кристиансен сравнял результат – 2:2.

В овертайме преимущество имели норвежские «нефтяники», имевшие численный перевес. Но реализовать его они не сумели. А в серии буллитов более удачливыми были дончане, в составе которых решающий гол забросил Вацлав Недорост – 3:2.

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Таким образом, после первой игры у «Донбасса» 2 очка, а у норвежского клуба – 1.

В субботу, 11 января, в матче второго тура «Донбасс» сыграет с итальянским «Асиаго», а в воскресенье, 12 января, в заключительном туре – с французским «Руаном».