25 лучших сумских спортсменов получат именные стипендии главы области
Об этом сообщил сам Павел Качур
Ежегодно 25 лучших спортсменов Сумской области будут получать именные стипендии председателя облгосадминистрации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Сумской ОГА Павел КАЧУР сообщил во время встречи со спортсменами области – чемпионами и призерами мировых и европейских соревнований, а также их тренерами по итогам 2007-го спортивного года.
«Мне особенно приятно приветствовать спортсменов, которые своим успехами прославляют Сумщину и всю Украину. Наша область имеет плеяду уникальных спортсменов, достижения которых вписаны золотыми буквами в историю олимпийского и мирового спорта», - сказал П.КАЧУР.
Во время встречи председатель ОГА наградил спортсменов – чемпионов и призеров мировых и европейских соревнований Михаила ПУГАЧА, Виктора ШЕВЧУКА, Романа ВАСИЛЬЕВА, Антона ГУМЕНЮКА, Екатерину БУРМИСТРОВУ и Светлану САЕНКО. Награды получили также их тренеры.
В целом сборные команды области и представители Сумской области в составе сборных команд Украины в 2007 году приняли участие в 104 всеукраинских и 21 международном соревнованиях, где завоевали 448 медалей, в том числе 144 золотых, 133 серебрянных и 171 бронзовую.
На сегодня три спортсмена области завоевали право на участие в летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, еще 11 спортсменов примут участие в зимних Олимпийских играх в 2010 году.