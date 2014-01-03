Нигериец Идейе хочет покинуть "Динамо"

Об этом заявил сам футболист в интервью изданию SuperSport, пишет Dynamomania.com.

"Я упорно трудился, когда перешел в "Динамо". В первом сезоне я забил 12 голов за клуб, во втором – 17, а наш тренер, Олег Блохин, знает мои способности. К сожалению, так как я больше не получаю шанса, которого заслуживаю, то, думаю, настало время упаковать чемоданы и уйти", - сказал он.

"Мбокани провел 17 поединков в чемпионате, а я же всего три раза выходил в стартовом составе. Почему бы ему не забивать больше голов, если он и играет чаще меня? Тот факт, что мне все же удалось забить два мяча в таких условиях, думаю, только подтверждает уровень моих способностей", - сказал Идейе.

"Я не думаю, что это справедливо, ведь Мбокани, при всем моем уважение к этому футболисту, не достиг того, что есть у меня. Я – обладатель Кубка африканских наций со сборной Нигерии, выступал на Кубке конфедераций и, если на то будет воля Бога, сыграю на чемпионате мира в Бразилии. У Мбокани всего этого нет. Дьемерси играет так много, ведь клуб, потративший на него большие деньги, ждет, что Мбокани оправдает свою стоимость", - заявил футболист.

"Я проливал кровь и пот за "Динамо", а мои голы помогли клубу в прошлом сезоне претендовать на место в Лиге чемпионов. Я считаю, что это все не совсем правильно. У нас был серьезный, но честный разговор с президентом клуба, с которым мы достигли определенного согласия. Президент сказал, что я могу покинуть клуб, если поступит хорошее предложение. Но вы ведь знаете, как это все происходит: ничего не решено, пока соглашение не будет на самом деле достигнуто. Если честно, я думаю, что "Динамо" будет трудно отпустить меня уже сейчас, ведь Мбокани пока отбывает дисквалификацию в еврокубках. Я сказал им, чтобы купили нового нападающего, который станет моей заменой, если я все же уйду" – заявил Идейе.